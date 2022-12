A més d'origen, Junts i Impulsem Manresa comparteixen lema: «Oportunitats, ordre i orgull»

no només comparteixen origen en la trencadissa delquanva decidir tirar pel dret i crear una formació lluny de l'herència de, sinó que en aquestaque pateix la ciutat també comparteixen lema: "", si bé canviant l'ordre d'algun dels tres elements."La fórmula de l'ozó (O3)", com va exclamar Ramon Bacardit en l'acte de la presentació de Junts a la sala petita del Kursaal ara fa un mes , per reivindicar les tres o del lema, hauria de ser, potser, la fórmula de l'oxozó (O4), per incloure-hi també l', que comparteixen les dues formacions.Méntre que l'alcaldable de Junts, Ramon Bacardit, ha assegurat aque es tracta "d'una" i que celebra "que coincidim en el que li cal a la ciutat", el d'Impulsem, Joan Vila, no creu en casualitats i assegura que "ens l'han copiat, com ens han". Vila ja parlava d'aquests tres eixos en l'entrevista que va concedir a NacióManresa L'alcaldable de la formació vinculada al PDECat ha anat més enllà i ha afirmat que "Junts té un", ja que mentre que per una banda "crítica el govern municipal", per l'altra "els seus". "Per a nosaltres és bona senyal que ens copiï lemes i eslògans, ja que vol dir que estem en el", ha conclòs Vila.