Quins són els grups del Bages més escoltats a Spotify i les cançons amb més reproduccions?

TOP 10 Artistes bagencs amb més oients mensuals a Spotify (del 10 a l'1)

10. Dept. -- 3.551 oients mensuals

9. David Rosell -- 7.033 oients mensuals

8. Pedro Da Costa -- 8.279 oients mensuals

7. Marta Canellas -- 8.921 oients mensuals

6. Damià Olivella -- 11.956 oients mensuals

5. Strombers -- 32.938 oients mensuals

4. Jo Jet i Maria Ribot -- 32.938 oients mensuals

3. Sara Roy -- 34.689 oients mensuals

2. Gossos -- 55.053 oients mensuals

1. Beth -- 196.666 oients mensuals

TOP 10 Cançons amb més reproduccions d'artistes bagencs a Spotify (del 10 a l'1)

10. És l'hora d'anar-hi, de Séptimo A -- 122.407 reproduccions

9. Un Sant Jordi diferent, de Salva Racero -- 256.478 reproduccions

8. Navegant pel món, de Dept. -- 313.555 reproduccions

7. Gratitud, de Damià Olivella -- 652.937 reproduccions

6. Sa Caleta, de Sherpah -- 713.637 reproduccions

5. sant llorenç, de Jo Jet i Maria Ribot -- 794.606 reproduccions

4. Tot és més fàcil, de Sara Roy -- 838.294 reproduccions

3. Cada cop que rius, d'Strombers -- 1.588.531 reproduccions

2. Corren, de Gossos -- 6.965.463 reproduccions

1. Dime, de Beth -- 9.344.816 reproduccions



Si béno és l'única plataforma on escoltar música i encara avui hi ha molta gent que tiba de ràdio, de Youtube o de discos, no es pot negar que és la que més s'utilitza (i amb diferència). Sense anar més lluny, actualment, la xifra d'usuaris d'arreu del món que en fan un ús habitual, arriba gairebé als. Aquesta gent té al seu abast les cançons ded'artistes i formacions musicals diferents. D'aquests 8 milions, n'hi ha una petitíssima part que són del Bages. Segur que la majoria ja els coneixeu, però... ¿Sabeu quins són elsen nombre d'oients mensuals?, ¿i els que han compost les cançons més escoltades? Ahem fet una espècie de: en un hi ha els deuque més escoltes reben al mes, i en l'altra, les deu(de formacions de la comarca) que mésacumulen. Només un apunt referent a aquesta segona llista: només hem comptat UNA cançó per cada artista (la més escoltada).