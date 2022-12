Sant Vicenç de Castellet s'endú un pessic de la Grossa de Nadal

El segon premi de la loteria de Nadal deixa 112,5 milions a Catalunya

A les onze i vint minuts del matí, els nens de San Ildefonso han anunciat el, la Grossa, valorada enper dècim. Es tracta del número, que ha escampat la fortuna per diversos municipis d'Espanya i també de Catalunya, entre els quals s'hi troba. Segons ha pogut saber, l'única administració que hi ha al poble -i que es troba al carrer Gran- no ha sabut quants dècims amb aquest número havia venut "perquè des del primer momenti no podia trucar a Loterías del Estado perquè m'ho confirmessin", explica Maria del Mar, la propietària de l'establiment. Mitja hora després, li ho han confirmat, han venut un dècim per terminal: ", la del 5 d'abril del 1990", vaticina, amb un somriure d'orella a orella a la cara.No és el primer cop que l'establiment del carrer Gran reparteix sort durant les festes de Nadal: el 2016 va vendre part del. Així mateix, el 2012 va donar un primer premi de la loteria del dissabte, i el 1993 va dispensar una sèrie premiada, també de la loteria de dissabte.El númeroha estat elde la loteria de Nadal. Aquest segon premi, que té un valor deper dècim ha tocat a les administracions número 1 d'. Cada localitat ha repartit 45 sèries del número guanyador o, el que és el mateix, 112,50 milions d'euros entre les dues.El número també ha resultat premiat a, on s'han repartit també 45 sèries a cada població. Des de les nou hores d'aquest dijous, els nens del col·legi de Sant Ildefons de Madrid entonen els números guanyadors del tradicional sorteig que se celebra al Teatre Reial de la capital de l'Estat.