Memòria.cat incorpora Dolors Cabot Cos i Ricard Tomàs i Puig als seus «Records personals»

participen des d'aquest dijous a la secció Records personals de Memòria.cat . Amb la seva incorporació ja són 33 les persones que expliquen periòdicament vivències que poden ser d'interès per als manresans.Dolors Cabot Cos (Manresa, 1959).a l'Escola de Mestres de Sant Cugat -UAB. Graduada en Arts Aplicades-Ceràmica per l'Escola Llotja de Barcelona. Mestra de Català per l'UAB. Escriptora.Mestra des de 1979 fins a la seva jubilació, alternant la tasca docent amb l'escriptura, la pintura i la ceràmica. Ha estat membre deli ha participat en diferents exposicions a través de l', amb la qual ha col·laborat durant anys a través de la Vocalia Artística i formant part de l'equip de redacció de la Revista TerrArt de Ceràmica Contemporània. Membre constituent de Memoria.cat.La seva secció es titula Itinerari per espais d'un altre temps i al seu primer article parla de l'univers dels carrers de la seva infantesa: carrer i plaça de l'Hospital i carrer de Sobrerroca, "un univers de comerç i sostenibilitat que eren un valor clau en el teixit social de la ciutat".Ricard Tomàs i Puig (Manresa, 1956).IQS, especialitzat en aigua i medi ambient. Partidari convençut de la gestió pública dels serveis, ha treballat a Aigües de Manresa des del 1985 fins al 2021.Aficionat a la música, va ser membre de l'Obrador Instrumental deLa seva secció porta com a títol Records a través dels sentits i en el seu primer article ens parla del tram del carrer del Bruc on va néixer i del qual recorda "l'oïda" o "l'olfacte" d'espais com els telers de la, la fabriqueta de la família Solà, un taller de pintura, el taller de fusteria de l'Onofre Torra, una serradora, la fàbrica de colònies del seu avi, els fruits secs Rius...La finalitat dels Records personals és recollir vivències de diferents manresans i manresanes que permetin conèixer o enriquir el nostre passat. Els articles dels diferents col·laboradors es troben en aquest enllaç Fins ara jaJosep Arola Sierra, Àngels Arrufat Dalmau, Joan Aurich i Casals, Josep Maria Bertran Teixidor, Ramon Bohigas Santasusagna, Montserrat Bozzo Roqué, Francesc Comas Closas, Xavier Domènech Sala, Josep Fuentes Ribas, Joan I. Garcia Codina, Antònia Maria Gorgas Bargay, Juli Grandia Cortina, Joan-Esteve Guillaumet Pérez, Ramon Majó Lluch, Josep Maria Massegú i Bruguera, Gonçal Mazcuñán i Boix, Clotilde Morales Coca, Ignasi Perramon i Carrió, Josefina Recasens Guitart, Enric Roca Carrió, Ignasi Segon Comellas, Jaume Serra i Carné, Francesc Serra Feu, Jaume Serra Fontelles, Joan Maria Serra Sala, Lluís Soldevila Mominó, Jaume Torras Rodergas, Marc Viader i Pericas, Joan Vilamala i Terricabres, Joan Vila-Masana i Portabella i Joaquín Vizcaíno Grima.