La Sagrada Família de Manresa celebrarà la seva Festa de Nadal el 28 de desembre

L'decelebrarà el pròxim dia 28 de desembre la seva. A 2/4 de 6 de la tarda, elvisitarà lai seguidament anirà al local de l'associació, al carrer Penedès s/n, on es farà una xocolatada per a tots els assistents i amb un acte sorpresa.El dia 30 de desembre, dia oficial de la Sagrada Família, a les 7 de la tarda es farà missa amb música i cant a càrrec de la corali posteriorment el 28è concert de nadales a càrrec de laa les 8 del vespre. Aquests últims actes es faran a la parròquia de la Sagrada Família.