La Coral Escriny ultima els detalls d'un nou Concert de Nadal a Santpedor

El director, Marc Reguant

Laultima aquests dies els assaigs per portar un any més a Santpedor, i ja en seran 54, el tradicional, aquest any ja amb una represa de la normalitat després de les darreres edicions marcades per les restriccions fruit de la pandèmia. La música coral a capella ocuparà bona part del programa del Concert de Nadal d'enguany, si bé cinc de les peces comptaran amb l'acompanyament al piano de de la pianista santpedorencaEls prop de 60 músics que conformen la formació coral dirigida perultimen aquests dies els assajos per a portar un concert diferenciat el dos blocs. Un primer bloc de música de compositors romàntics: l'alemany, el txeci el francès, de la qual es podrà escoltar una versió per a cor de dones de. A continuació, quatre peces a capella de tres compositors bascos contemporanis clouran la primera part del concert. La segona part del concert, de temàtica nadalenca de compositors com. El programa del concert el tancaran tres nadales populars catalanes harmonitzades per a cor mixt i piano perEl concert de Nadal se celebra ades del 1968 i arribarà enguany a una nova edició el dia 25 de desembre a les 9 del vespre i es repetirà el dia 15 de gener a les 7 de la tarda. Tots dos a l'L'va acollir dissabte al vespre la preestrena del Concert de Nadal en un acte organitzat per l'Ajuntament en benefici de La Marató.Nascut a Santpedor, obté el grau professional de música en l'especialitat dede Manresa i cursa estudis superiors de música a l'ESMUC mentre rep també classes de piano i cant. Forma part de diverses formacions de cambra, corals i orquestrals entre les quals destaquen ARSinNOVA Cor de Cambra, el Cor Madrigal i el Cor Ibercamera entre altres. En el camp de la direcció coral ha seguit diversos cursos de la FCEC i classes de direcció coral del prestigiós director Josep Vila i Casañas. Dirigeix la Coral Escriny des del setembre de 2009. Dirigeix també el Cor de Teies - cor de noies de Santpedor. Compagina la seva activitat com a intèrpret i director amb l'Escola Municipal de Música d'Artés, de la qual n'és el director.