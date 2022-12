La companyia Els Atrapasomnis amenitzarà la Festa de l'Home dels Nassos infantil de Sant Fruitós

Els infants depodran acomiadar el 2022 amb la tradicional, per Cap d'Any, enguany amb la companyiaEl 31 de desembre, a partir de les 11 del matí, elobrirà portes per rebre a tots els nens que vulguin gaudir d'aquesta proposta familiar que començarà a 2/4 de 12 del migdia.Amb set músics dalt de l'escenari, i una gran posada en escena, es podrà gaudir d'un format de gran concert on Els Atrapasomnis oferirà un repertori variat dels clàssics d'aquest grup on ben segur sonarancom la La serp Siseta, La Marieta discoteca o En Rock el cargol.Eli no és necessari la reserva prèvia d'entrades.