Últims dies abans de l'estrena del nou edifici de l'escola La Serreta de Santpedor

El nou edifici de l'deja està a punt. Amb les obres ja finalitzades, aquests últims dies lai l'equip del centre ha estat ultimant el trasllat per a poder iniciar les classes amb normalitat al nou edifici, el 9 de gener de 2023. A finals del 2020 el departament d'Educació va iniciar les obres de la nova escola en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Santpedor, molt a prop de l'escola actual. El Consistori, per la seva banda, també ha urbanitzat aquest any el, que serà l'accés al nou edifici.Les noves instal·lacions de la Serreta mantindran el centre amb una sola línia educativa i, on s'ha situat l'escola des dels seus inicis. El nou edifici compta amb 2.320 metres quadrats i amb una capacitat dedistribuïts en dues plantes. L'espai dedicat a educació infantil disposa de tres aules, serveis, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem i a la planta de primària hi ha deu aules a més de cuina, magatzem, lavabos i les zones comunes. L'escola també compta amb unaamb un escenari i vestidors, una àrea d'administració i consergeria i un espai per a l'AFA.