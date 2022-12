Un centenar de professionals participen a la primera jornada InnoBages

Qui fa recerca?

Agents col·laboradors

Ladeha estat l'escenari aquest dimecres de la primera jornadaamb l'objectiu de posar en valorque es fa a la comarca,i promoure el desenvolupament i la innovació entre el. La sessió s'emmarca en la nova línia estratègica impulsada pelque incentiva projectes i promou el desenvolupament i la innovació entre el teixit empresarial del territori.La vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Bages,, ha apuntat que "ens proposem ajudar a fer possible un ecosistema innovador al territori que sigui referent i que ajudi a tenir una societat més avançada". Viladés ha destacat que "responem a les demandes i a la feina feta en el marc de laque posa en contacte les empreses i els agents econòmics, socials i que fan formació a la comarca. D'aquest fòrum n'ha sortit la necessitat de promoure la recerca, la innovació i la investigació i fer-la accessible a les empreses de la comarca".En el marc de la jornada, s'ha programat una primera taula rodona en què els assistents han conegut els agents que fan recerca al territori i que lideren projectes amb capacitat de transferència tecnològica des de la, la, l'. A continuació, s'han exposat projectes de recerca i tesis doctorals del territori en l'àmbit deli de laamb transferència al teixit productiu a través de dues taules rodones simultànies. La primera ha estat centrada en tota la feina de recerca emmarcada en elimpartit a la UPC. Es tracta de l'únic programa de doctorat impartit a la comarca i enguany celebra els seus 30 anys formant doctors i doctores. La segona taula ha divulgat aquells projectes de recerca i tesis relacionades amb l'àmbit de la salut. En les dues taules rodones el protagonisme ha estat per als doctorands i les doctorandes que han exposat els projectes amb què treballen.La jornada ha estat impulsada per l'Àrea dedel Consell Comarcal del Bages i finançada pel SOC i la Diputació de Barcelona i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, la Umanresa, Eurecat, Pimec Catalunya Central, la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, la Fundació Althaia, l'ICS a la Catalunya Central i Sant Andreu Salut.