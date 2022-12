Manresa posa en funcionament els vuit busos 100% elèctrics

Una inversió de més de 6 milions d'euros

Aquest mes de desembre entraran en servei els vuitque faran el servei regular de transport urbà a la ciutat. Aquest dimecres s'han presentat els vehicles en un acte que ha tingut lloc a l'avinguda Universitària, on s'han exposat els vehicles, i que ha finalitzat amb un viatge inaugural, amb final al carrer Guimerà. Amb la seva posada en marxa, s'evitarà elcada any i l'emissió dea l'any a la ciutat, així com d'altres gasos nocius per la salut de les persones, com són els òxids de nitrogen (NOx) o les partícules d'entre 10 i 2.5 micres (PM). Amb els vehicles elèctrics, les emissions d'aquests gasos són zero.Així ho ha explicat l'alcalde de Manresa,, durant la presentació, en la qual ha estat acompanyat per la Delegada del Govern a la Catalunya Central,, pel regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, i per, conseller delegat de Sagalés, empresa que té la concessió del bus a Manresa. També hi han assistit regidors i regidores de la corporació municipal, personal tècnic de l'Ajuntament de Manresa, diversos conductors i altres representants de, entre altres convidats.Amb la posada en marxa dels nous busos, Manresa tindrà, amb 8 vehicles 100% elèctrics i 7 d'híbrids, convertint-se en una de les primeres ciutats catalanes en aconseguir-ho. Quedaranper a les substitucions o reforços. És previst que l'any vinent s'iniciïn els tràmits per a la seva renovació, amb la compra de nous vehicles 100% elèctrics. Tal com ha subratllat l'alcalde Aloy, "Manresa ja és una ciutat pionera en la descarbonització de la flota de busos; a partir d'avui,".L'Ajuntament de Manresa fa així una aposta clara per un canvi de model que es veu necessari, i que permetrà una reducció dràstica de l'i d', així com una reducció molt important del soroll, la qual cosa millorarà la confortabilitat tant dels usuaris com de la resta de ciutadania. L'objectiu final és el de millorar elper guanyar nous usuaris en una ciutat en la qual l'ús del vehicle privat continua sent elevat, tal com es va detectar en la diagnosi prèvia a la redacció del nouEn aquesta línia, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat ha explicat que en els darrers tres anys s'han introduït moltes millores per aconseguir augmentar el número d'usuaris del bus, com la posada en marxa de la nova, l'increment d'expedicions i freqüències, l'extensió de la línia cap als Trullols i el Parc de l'Agulla, la millora de les marquesines o la recent reducció de tarifes. El desplegament de polítiques de mobilitat, ha dit, ha derivat en una bona percepció dels usuaris del servei i en un. Segons ha anunciat, aquest mes de novembre s'ha batut un nou, amb 226.202 usuaris. A més a més, des del setembre s'estan superant els viatgers del 2019, any complet anterior a la pandèmia, que va ser un any de rècord de viatgers, amb un total de 2.218.621 usuaris.La inversió global per renovar la flota i millorar el servei ascendeix a 6.140.951,86 euros, 2.366.050,15 dels quals arribaran a través del(PRTR) finançat amb els fons europeus. La inversió inclou la compra de vuit busos (5.111.040 euros), l'adaptació de les instal·lacions per poder realitzar la recàrrega elèctrica de la flota, amb una estació transformadora i vuit(628.832,22 euros) i la millora de l'eficiència i la, que inclou 27 noves pantalles d'informació a les parades, càmeres de videovigilància per als vehicles i cinc noves marquesines (401.079,64 euros), que aquesta setmana s'estan instal·lant a Els Trullols (ampliació d'1 a 2 marquesines a la parada de l'Avinguda Països Catalans), a l'estació de la Renfe (ampliació d'1 a 2 marquesines a la parada de Plaça de la Reforma), a la Muralla Sant Francesc, a l'avinguda Universitària i a la carretera de Vic (parada Pujada del Castell).Tal com està establert en el marc de la concessió, la inversió de 6,1 milions d'euros la sufraga d'entrada l', que amortitzarà la inversió feta al llarg dels pròxims 14 anys a través dels pagaments que efectuarà l'Ajuntament de Manresa. L'arribada de 2,3 milions d'euros dels Next Generation permetrà a l'Ajuntament de Manresa pagar part dels busos de manera directa i rebaixar, d'aquesta manera, les quotes que pagarà durant els 14 anys.