Fem Manresa reclama avenços en la creació del Servei d'Atenció a Homes aprovat el gener passat

ha presentat una pregunta ald'aquest proper dijous sobre el(SAH). El 28 de gener de 2021, tots els grups municipals van aprovar la moció presentada per Fem Manresa per demanar la creació d'un servei d'atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes, com a servei municipal per combatre la. Es tracta d'undestinat als homes per comprometre'ls amb la lluita contra el masclisme i les relacions sanes i equitatives.La moció es comprometia a estudiar, durant el 2021, i en el marc de l'elaboració del III, la creació del Servei d'Atenció a Homes. També acordava, fins al moment de l'aprovació del Pla d'Igualtat, "intensificar la realització deadreçades a homes, diversificar els cursos i tallers que aprofundeixin en la conscienciació dels homes en la, organitzar més accions amb la finalitat de combatre les violències masclistes i ajudar en la".En aquest sentit, la candidatura municipalista vol saber quin és l'estat de compliment d'aquesta moció i en quin punt està l'estudi per la creació del servei, ja que quasi dos anys més tard de l'aprovació de la moció,de què s'hagi avançat en cap dels aspectes als que es comprometia la moció.Aquesta és una de les dues preguntes que Fem Manresa formularà a l'equip de govern en relació a mocions anteriorment aprovades. La segona és en relació a la moció aprovada al ple del mes de juny sobre la Pista Castell, presentada pel Club Esportiu Popular , per tal de recuperar-la i instal·lar-hi una pista poliesportiva i un camp de voleibol. El govern va esmenar la proposta per incloure-hi la realització d'un estudi "per analitzar la seguretat dels terrenys de la desapareguda Pista Castell aquest any 2022". En aquest cas, a 10 dies de finalitzar l'any, tampoc tenen cap informació sobre l'estudi al que es va comprometre el govern municipal.Finalment, Fem Manresa també formularà una pregunta en relació als motius pels quals s'ha esborrat el mural realitzat l'abril de 2021 a la plaça de la Reforma en homenatge a, militant independentista i antifeixista de Burjassot, assassinat pel feixisme.