Subvencions per a millorar la seguretat en el trànsit a cinc municipis del Bages i el Moianès

Ela través delde la Generalitat subvencionarà cinc municipis del Bages i el Moianès per dur a terme actuacions per a lai laen la seva, per un import total d'uns 670.000 euros.El director del Servei Català de Trànsit,, la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central,, i la directora dels Serveis Territorials d'Interior a Catalunya Central,, han explicat aquest dimarts a Manresa la nova línia de subvencions de 10 milions d'euros a municipis petits per projectes de pacificació de trànsit i de reducció de la sinistralitat.Les propostes acceptades alsón la reurbanització de la carretera de Cardona i el passeig a l'entorn de la plaça Major deper 129,747,88 euros; la reordenació de la travessa urbana BV-1221 deper 150.000 euros; la millora de la visibilitat de passos de vianants i la millora de l'itinerari per als vianants a l'escola deper 105.900 euros, i la millora de la seguretat a l'encreuament de l'entrada de, a la BV-3008, per 150.000 euros. Al, la proposta acceptada és la millora de l'accessibilitat a la carretera de Barcelona deper 136.306,20 euros.En la roda de premsa de presentació, Lamiel ha detallat altres municipis de laque s'ha proposat per a obtenir la subvenció: Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Argençola, Carme, Castellolí, Vallcebre, Taradell, Sant Miquel de Balenyà, Guixers, Llobera, Riner i Sant Llorenç de Morunys, amb un import total concedit, sumant els municipis del Bages i el Moianès, de 2.229.915,79 euros.El programa de subvencions afavoriràque desenvolupin actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, impulsin la pacificació del trànsit i aconsegueixin una reducció de l'accidentalitat en l'entorn urbà.L'import inicial del programa, de 5 milions d'euros, es va ampliar fins als 10 milions per donar resposta a la gran. En total, es van presentar a la convocatòria 226 ajuntaments i, d'aquests, 122 complien els requisits per a l'atorgament de la subvenció. D'aquesta manera, es podran realitzar projectes a unDe la mostra de, en el 66% dels casos la intervenció es produeix en travesseres i el 63% dels projectes contenen intervencions per a la millora dels itineraris de vianants accessibles. Alhora, en un 30% dels casos la subvenció es destinarà a ampliacions de voreres, semaforització per a vehicles i l'execució de camins per a vianants i carrils bicicletes. En un 16% dels casos, es finançaran actuacions destinades areduir la velocitat dels vehicles privats, limitar l'ús del vehicle privat i promoure la mobilitat del vehicle elèctric.