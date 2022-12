Nadales flamenques i consciència de poble: així és presenta el Nadal gitano a Manresa

Nadales flamenques i música de consciència i pertinença a la pua i la veu de. La, en la seva voluntat d'obrir-se a la ciutat ha organitzat aquest dimecres una jornada per mostrar el seu. Les fortes arrels cristianes de la comunitat fan que el seu Nadal comparteixi similituds amb qualsevol altra celebració nadalenca, però amb les seves. I de passada també han aprofitat per explicar la seva identitat com a poble i la seva, de fa més de 600 anys.Aquesta part ha estat exposada pel sociòleg, després que el president de l'associació,, donés la benvinguda als presents, una cinquantena de persones que han assistit al Centre Cívic de la Font dels Capellans. A l'acte hi ha estat present la regidorai tècniques de l'Ajuntament.La celebració ha finalitzat amb un berenar entre tots els assistents.