CaixaBank i la Cambra de Manresa renoven el seu acord per promoure la internacionalització de les empreses

i lahan renovat la seva aliança per col·laborar en l'impuls de lade les empreses del Bages. El conveni, signat pel director territorial Catalunya de CaixaBank,, i la presidenta de la Cambra de Manresa,, reafirma el suport de l'entitat financera a les activitats de la cambra en l'àmbit del comerç exterior.L'acord inclou elsque la Cambra de Manresa organitza amb empreses internacionals del territori ial voltant d'aspectes operatius de comerç exterior i altres operatives d'interès per als empresaris de la comarca. Alguns dels temes en els quals la Cambra dona suport a les empreses d'abast internacional són duaners, d'aranzels i l'impacte del Brexit a nivell duaner i logístic.El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha manifestat que l'acord de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Manresa "és una mostra del compromís de l'entitat financera amb les empreses del Bages, per a les quals el comerç exterior hi té un paper fonamental".La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós, ha agraït el suport de CaixaBank que incideix en una de les principalsde la corporació com és la internacionalització.