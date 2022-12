La Biblioteca del Casino organitza una sortida al Liceu per veure l'òpera «Tosca»

Tosca, una de les òperes més representatives del repertori verista italià

Amb la voluntat d'apropar la cultura i gaudir del gènere de l'òpera en un marc incomparable com és elde, lade Manresa ha organitzat una sortida per veure l'òpera Tosca de. L'espectacle tindrà lloc el dijous 19 de gener a les 7 de la tarda. La sortida de Manresa està prevista a 2/4 de 5.Aquesta iniciativa forma part projecte deldel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Gran Teatre del Liceu, i dins les activitats delde la Biblioteca del Casino, conduït perEla platea a la zona 3, més el bus és de 125 euros. Per a més informació i reserves cal posar-se en contacte amb la Biblioteca del Casino (93 875 36 36 o b.manresa.c@diba.cat ) o bé a través de Viatges Masanés (93 872 48 88).Una setmana abans de la sortida, la Biblioteca del Casino ha organitzat una conferència al voltant de l'òpera Tosca a càrrec del musicòlegi moderada per. Tindrà lloc el dijous 12 de gener a les 4 de la tarda, a la Sala d'actes Biblioteca del Casino. El mateix dia es podrà participar al club de lectura Lletres i Música i comentar el llibre Cinc cèntims d'òpera: converses d'estiu entre dos amics, de, que es pot agafar en préstec a la Biblioteca del Casino.Tosca és considerada una de les òperes més representatives del repertori verista italià. Es tracta d'unen tres actes, amb música de Gioacomo Puccini i llibret de. Té una durada de 2 hores i 30 minuts.El seu text, inspirat en La Tosca de, narra la història de Floria i Mario, dos enamorats que defensen el seu amor en llibertat, però la gelosia d'ella trobarà un tràgic final pel trio protagonista a conseqüència de l'. La por a Déu com a eina de dominació política i de manipulació social en un drama on la música subratlla la psicologia dels personatges.Estrenada al'any 1900 (i el 1902 al Liceu), Tosca retrata com pesen les sospites d'una prima donna sobre el destí del seu amant. Una heroïna immortal que és femme fatale de fi de segle, però també estereotip de la dona moderna compromesa, s'enfronta a Scarpia, que, com a cap de policia, és punitiu i sàdic, però amb una debilitat obsessiva: la diva. Els acords demoníacs que obren l'òpera seran el leitmotiv dels intercanvis violents del segon acte.En aquesta nova producció estrenada ai coproduïda pel Gran Teatre del Liceu, entre d'altres, el director espanyolposa en relleu la pressió política, moral i social sobre el públic combinant-t'ho amb l'univers opressiu que va viure(assassinat perquè se'l considerava enemic del govern) i els turments personals de Caravaggio revisiats per