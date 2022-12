Sant Fruitós obre els ajuts a les famílies per a pagar subministraments

L'Ajuntament deha obert el termini per a presentar les sol·licituds per accedir a un ajut de 200 euros per habitatge per fer front a les despeses econòmiques derivades dels. Aquest pla d'ajuts es pot sol·licitar del 27 de desembre de 2022 fins al dia 1 de març de 2023.Aquesta iniciativa vol ser un suport per a les famílies del municipi per tal que puguin fer front a l'de l'electricitat, el gas, el gasoil, el butà o la llenya.Les persones que vulguin sol·licitar aquesta ajuda han d'estar empadronades al municipi. A banda, per tal d'atorgar l'ajut, es tindran en compte el fet de no superar un determinat, criteris socials, estar en situació d'atur entre altres casuístiques.Aquest és elconsecutiu que el consistori promou aquesta línia d'ajuts. El 2023 s'hi ha destinat una partida de 20.000 euros. En els darrers dos anys s'han atorgat 32.000 euros en ajudes.Les persones interessades a sol·licitarpoden fer-ho de forma presencial a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (pl. de la Vila, 1), a l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania (C/Padró, 72) o per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Fruitós