Pep Guardiola i Manel Estiarte dirigiran la Càtedra de Lideratge en Valors amb seu a Manresa

Vincular el rigor acadèmic amb la pràctica professional

Dues personalitats referents del món esportiu,, assumiran la direcció de la nova, que tindrà seu a. Creada per promoure estils de lideratge que tinguin un impacte positiu en l'entorn tant local com global, la trajectòria personal i professional dels dos directors ha de contribuir a fer-ne més visibles els principis i objectius i a dotar-la de. La càtedra comptarà amb una direcció acadèmica integrada peri una subdirecció, que ostentaràLa Càtedra de Lideratge en Valors ha estat impulsada per la(FUB), va ser aprovada pel(UVic-UCC), en data de 23 de novembre de 2022, i ratificada pel Patronat de la FUB, el 14 de desembre, i pel de la, el 20 de desembre. La seva presentació pública es farà durant el primer trimestre del 2023, en el marc d'un acte que comptarà amb la participació de tots els seus màxims responsables. L'esdeveniment servirà per fer una exposició detallada dels seus objectius i del full de ruta que guiarà la seva activitat durant els propers anys.Les càtedres universitàries són un instrument per apropar el món acadèmic i el professional i per facilitar la transferència de coneixement i experiència de l'un a l'altre. La de Lideratge en Valors neix amb la voluntat de crear les condicions perquè les organitzacions, els equips i les persones utilitzin elen l'entorn, especialment des de l'empresa, la salut, l'educació i l'esport. Treballarà en línies diferents: la recerca i la innovació sobre lideratge ètic basat en valors, la docència, la formació, la consultoria i la divulgació, així com el foment d'espais de reflexió i debat i també de la sensibilització de la ciutadania.Pep Guardiola és exjugador de futbol i actualment entrena el primer equip de futbol del. Persona de reconegut prestigi a l'àmbit esportiu, va rebre la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya, el 2011, per la seva capacitat per transmetre els valors de "l'esportivitat, el treball en equip, l'esforç i la superació personal". Manel Estiarte és exwaterpolista i membre del cos tècnic de Pep Guardiola al Manchester City. Ha estat olímpic en diferents ocasions i va formar part del. Va rebre el Premi Príncep d'Astúries dels esports, el 2001, per la seva trajectòria esportiva exemplar.Albert Estiarte és metge de les seleccions estatals de waterpolo, amb les quals ha estat vuit cops olímpic, director adjunt de lai Medalla al Mèrit Esportiu de l'Ajuntament de Manresa. Valentí Martínez és doctor en, expert en lideratge i direcció de persones i equips, formador i consultor nacional i internacional i director general de la Fundació Universitària del Bages. Carlota Riera, doctora en Psicologia social, ha desenvolupat la seva trajectòria professional i acadèmica en àmbits com el lideratge i la innovació transformativa i, actualment, és la directora de desenvolupament corporatiu de la Fundació Universitària del Bages.