Xou a la línia de Monbus de Manresa arran de les mascaretes

Espanya és dels pocs estats que queden a Europa on encara es manté l'en el. Entre fer complir aquesta norma i l'"espectacle" que ha organitzat el conductor de l'autobús dede la líniaque havia d'arribar a la capital del Bages a 3/4 de 10 de la nit, però, hi ha molt marge.Segons diversos passatgers amb els que ha parlat, aquest dimarts a la nit s'ha viscut un episodi "de vergonya aliena" a l'autobús quan ha fet parada a. Un cop aturat el vehicle a la parada, el conductor s'ha aixecat idos nois que anaven junts i una dona que anava sola. El motiu, o que no duien la mascareta o que la portaven abaixada."Cridant, amb molt males maneres i titllant-los de mal educats", el xofer no s'ha limitat a avisar-los o a amenaçar-los, directament, els ha fet fora. "Tu, tu i tu,", els ha ventat, i quan la dona li ha respost que portava la mascareta posada, però que se li havia baixat per sota el nas, el conductor, "fora de si", els ha assegurat que havia avisat elsMentrestant, el vehicle continuava aturat a la parada i tot i que els tres passatgers ja s'havien posat la mascareta -sense baixar del vehicle-, "el xofer continuava queixant-se de la mala educació dels usuaris i de que estava obligat a exigir-ho", tot plegat, cridant, sobretot a la dona que era qui li donava rèplica. I tot el passatge,Al final, però, l'home s'ha anat calmant i quan havia passatha reprès la marxa cap a Manresa. "Us deixo continuar perquè soc bona persona", ha sospirat, al final.