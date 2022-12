Pedro Martínez creu que el Baxi Manresa ha merescut la victòria

Marcis Steinsberg destaca classificar-se per al Top-16

, entrenador del, ha definit el partit contra el VEF Riga com a "dur", tot i que pensa queen el còmput global dels quaranta minuts. "La nostra situació no és bona, Tenim alguns lesionats i molts problemes. Però durant", ha valorat Martínez que també ha elogiat l'orgull i l'agressivitat del VEF Riga al darrer quart.ha estat el protagonista d'alguna de les preguntes dels periodistes locals. Martínez ha explicat que el pivot letó duu ja dues temporades al Baxi Manresa i que. "Té una gran mentalitat, és un treballador increïble i un gran company d'equip. Necessita tenir confiança i creure's que és un gran jugador perquè a vegades es mostra", ha explicat l'entrenador del quadre manresà. Martínez s'ha alegrat molt del gran partit d'Steinsberg.A la sala de premsa, també hi havia un periodista finlandès que ha preguntat sobre el futur d'. Martinez ha recordat que el finès té contracte amb el Baxi Manresa, però des del club s'ha decidit que en aquests moments el millor era la cessió perquè tingués més protagonisme.Marcis Steinsberg ha explicat que ja preveien un partit molt complicat. "Cap al final hem perdut algunes pilotes, hem errat alguns tirs, però al final hem aconseguit unaper poder passar al".