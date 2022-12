El Baxi Manresa guanya a Riga i aconsegueix la carambola (80‑82)

Un simple detall ha canviat el panorama dela la(BCL). Si el triple que ha llançata última hora hagués entrat, els bagencs haurien estat tercers de grup i haurien d'haver jugat el play-in. Al no entrar, els dehan guanyat per 80-82 eli han quedat primers de grup. Aquestes eren les dues possibilitats després de la victòria dela la pista del, 59-79, aquest mateix dimarts.Això els condueix a la segona fase de grups directament i hauran de jugar contra el, el guanyador de l'i el vencedor d'una tercera eliminatòria encara a determinar. El Baxi Manresa ha alternat bons moments amb altres en què ha patit, però ha aconseguit la carambola que necessitava. La victòria del Limoges a la pista del Benfica ho ha permès.ha jugat el seu millor partit amb la samarreta manresana el dia que jugava davant els seus compatriotes.El Baxi Manresa ha començat el duel amb. El VEF Riga ha contrarestat amb Artis Ate, Anrijs Miska, Kirtsers Zoriks, Vitaly Zotov i Nysier Brooks. Els bagencs han començat amb un tímid domini al marcador (4-7, minut 3). El Baxi Manresa intentava jugar ràpid i no deixava pensar massa al seu rival quan li tocava defensar. La rèmora era dins la pintura, ja que els jugadors locals eren capaços d'aconseguir situacions avantatjoses a prop del cèrcol. Pedro Martínez feia rotar els seus jugadors. Desgraciadament per als seus interessos elno presentava massa fons d'armari. Els manresans han aconseguit dominar el partit mentre ha tingut encert en el tir. Però poc a poc, el VEF Riga ha reaccionat i amb un parcial de 10-3 ha aconseguit avançar-se (16-15, minut 8). La renda local no ha durat massa. Dos tirs lliures de Marcis Steinsberg, una poderosa esmaixada dei dos punts més del letó Steinsberg han fixat el 16-21 al final del primer quart.Els dos equips han començat una batalla dede la qual el Baxi Manresa n'ha sortit més ben parat. Dos triples al cantó bàltic i quatre al català situaven un esperançador 22-33 al marcador (minut 14). Els de Pedro Martínez no s'han aturat. Tenien al seu davant l'ocasió d'obrir forat. La, bones accions en atac i pèrdues de l'equip rival permetien que la distància entre els dos equips fos cada cop més gran. Ha arribat a un. Dues bones accions del VEF Riga han situat el 36-46 en arribar al descans.Vuit punts seguits del VEF Riga igualaven molt la situació menys de dos minuts després de la tornada dels vestidors. Una antiesportiva d'Ate a Waczynski era un regal. El polonès es mostrava segur des del. Un triple posterior del mateix Waczynski servia per espolsar-se una mica l'empenta dels locals. Una nova antiesportiva, ara de Vitaly Zotov a Dani Pérez, ha acabat amb els dos tirs lliures del base anotats. Totes aquestes accions servien perquè el Baxi Manresatot i que amb força incomoditat. Tot i els intents, els de Pedro Martínez no aconseguien una nova fractura al marcador. Un triple deatorgava set punts al seu equip. Tampoc ha girat el rumb del tercer quart. Un millor final del VEF Riga ho deixava tot per resoldre a manca de deu minuts (64-66).Sis punts del Baxi Manresa no eren cap garantia d'assolir el triomf final. Però sí que semblava condició necessària encara que no suficient per acostar-s'hi. Amb 64-72,, tècnic letó, demanava temps mort (minut 32). La pausa ha afavorit el conjunt bagenc que ha seguit treballant per assolir dotze punts al seu favor. No ha estat l'estocada definitiva. El VEF Riga volia acomiadar-se amb victòria de la BCL i ho pensava lluitar fins el final. Una pilota recuperada per Dani Pérez ha acabat amb una esmaixada de Marcis Steinsberg que tenia molt valor. A l'altre cantó, Brooks s'encarregava d'allargar el partit. Dani Pérez perdia la pilota en no poder travessar la pista pròpia en vuit segons. Novament Brooks sumava després de capturar dos rebots ofensius. El marcador reflectia un 77-80 a menys d'un minut per acabar., gris tota la tarda, anotava dos tirs lliures vitals. Zoriks reduïa la renda a dos punts des dels 6,75. Aquest mateix jugador hagués pogut canviar el signe del partit i del grup. Un nou triple gairebé al darrer segon ha picat a ferro i ha proclamat els bagencs campions del grup F (80-82).Incidències: Marek Kukelcik (Eslovòquia), Yener Yilmaz (Turquia) i Mihkel Männiste (Estònia) han estat els àrbitres del partit. Han eliminat. Marcis Steinsberg ha rebut un obsequi per part del club local al ser un jugador de nacionalitat letona.