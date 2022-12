Impulsem diu que és «absolutament fals» que Vila confirmés la presència de Junyent a la seva llista

La candidatura, vinculada al, ha emès un comunicat on diu que és "absolutament fals" que el seu candidat,, confirmés la presència de l'exalcaldea la llista que preparen per a lesde maig de 2023 a Manresa. En conversa amb NacióManresa, Junyent va reconèixer que li havia "molestat" llegir que Joan Vila digués a Regió7 que formaria part de la seva llista, "quan ni tan sols no hem parlat". Aquest últim extrem també ha estat confirmat en el comunicat d'Impulsem. "Mai no hem tingut" amb Valentí Junyent "per negociar la seva presència a la llista", diu el comunicat, "si bé sempre estarem".Impulsem Manresa "encara no treballa en la", ha assegurat la formació.