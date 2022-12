El Campi Qui Jugui oferirà una trentena llarga d'activitats en el seu retorn al Palau Firal

Espectacles, contes i animació

Un certamen que se celebra des del 1985

Elultima els preparatius i escalfa motors per engegar la 37a edició del, que enguany torna aldesprés de deu anys, emplaçament que el va veure néixer. Aquesta nova edició, a més, també suposa una tornada al format tradicional del Campi després de dos anys de pandèmia. Se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, amb l'excepció de la jornada de cap d'any, en què tancarà portes a les 8.L'oferta lúdica serà d'una trentena llarga d', inclosos diversos tallers de manualitats. Com en els darrers anys, s'han creat espaisper tal que puguin interactuar infants i adults, com l'espai, amb activitats dedicades als menors de 3 anys (amb piscines de boles, jocs simbòlics...) o la, un espai amb experiències pensades per als nens i nenes més grans de 10 anys.Els detalls de la programació del 37è Campi Qui Jugui han estat divulgats aquest dimarts en roda de premsa per la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans de Manresa,, i per dos integrants de l'Associació Campi Qui Jugui,L'edició d'enguany, amb cartell de l'il·lustrador, ha escollit com a eix vertebrador l'espai exterior i tot allò vinculat amb l'. Així, les activitats tant d'interior com d'exterior del Palau Firal estaran relacionades amb aquesta temàtica. Dins del recinte s'hi trobaran activitats com el, una activitat antigravitatòria que vol convertir els més menuts en astronautes; un espai deque també es vincularà amb la narrativa espacial; unon es podran aprendre les constel·lacions, i unque proposarà un joc de pistes al planeta del tresor, entre moltes d'altres.Per a les activitats realitzades a l'exterior del Palau, aquesta edició ha apostat per una pistaper poder practicar; circuits de; un parc d'aventura amb(també per als més menuts); un espai per menjar on hi haurà una food-truck, i una atracció deper saltar i poder arribar a tocar els estels.L'edició d'enguany també vol donar protagonisme alsen viu per tal que els més menuts i no tan menuts cantin i ballin amb diferents propostes. El dia d'inauguració del Campi, el 27 de desembre, estarà protagonitzat per l'espectacle Ballant per l'Espai, ambi la seva companyia. Per a la jornada de Cap d'Any,faran saltar i ballar el públic mentre menja el raïm. I el dia de cloenda, el 4 de gener, els Campi Qui Pugui muntaran una discoteca en directe, amb l'espectacle Disco Pinky, per posar el punt i final a l'edició d'enguany.Igual que altres anys, el Campi també tindrà l'hora del conte en diverses jornades. Sota l'impuls del(SAI) LGTBI i del(SIAD), tots dos de l'Ajuntament de Manresa,(de la companyia) oferirà dues sessions de contes de gènere i diversitat, que es duran a terme el dimecres 28 de desembre. La resta de jornades tindran com a protagonista un habitual del Campi Qui Jugui,, que oferirà els espectacles d'enA més, en aquesta edició hi tindran cabuda actuacions de diferents entitats de Manresa, com elo els. També cal destacar la participació d', en què diferents cossos de seguretat exposaran els seus vehicles a la zona exterior del Palau Firal.El Saló de la Infància i la Joventut és organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Manresa i per l', formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l'educació en el lleure, la pedagogia i la docència; i compta amb la col·laboració d'institucions públiques i privades. Se celebra de forma ininterrompuda des del 1985, inicialment al Palau Firal de Manresa. Des del 2013 s'havia celebrat ali, durant els dos darrers anys, a causa de la pandèmia, s'havia celebrat a la nau de