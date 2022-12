Inversió de 27 milions d'euros en dotze depuradores del Bages i el Moianès en els propers quatre anys

El Govern ha autoritzat aquest dimarts la subscripció del conveni entre l'(ACA) i laque fixa les dotacions pressupostàries per garantir elper als pròxims quatre anys en dotze depuradores delEn total es tracta d'un inversió de 27 milions d'euros, que es repartirà en 19,6 milions d'euros per garantir el funcionament de les, 7,1 milions d'euros en inversions per ai gairebé mig milió per a. Actualment a tot Catalunya hi ha 541 depuradores funcionant, unes instal·lacions que sanegen les aigües residuals de més del 97% de la població.El conveni respon a l'objectiu de l'de millorar el finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals. En un comunicat, el Govern explica que el fet que els convenis se signin per a períodes de quatre anys fa possible unade les actuacions a dur a terme i la millora de la gestió del servei. "Aquesta iniciativa es basa en la implementació de noves formes de col·laboració més eficients i descentralitzades, estables en el temps, amb majors garanties i basades en la mútua confiança", subratllen en el comunicat.Fins al moment, s'ha signat aquesta modalitat de conveni amb l'(AMB) i el(CBT).