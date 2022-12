Acedo, Casanova i Biel Rodríguez es desvinculen del CE Manresa

Elha pactat amb els jugadorsla seva desvinculació del club, segons ha informat a les xarxes socials. Tots tres jugadors han tingut poc protagonisme a la davantera del primer equip en el que portem de temporada.Acedo és, dels tres, qui ha jugat més minuts. Ha participat ende lliga en els que ha jugat 224 minuts. També va jugar 13 minuts contra el Pontevedra a la Copa.Biel Rodríguez també ha tingut poca presència a l'equip aquesta temporada. Ha pres part enamb un total de 119 minuts jugats. Casanova, per la seva part, ha participat eni ha disputat 87 minuts. Cap dels tres jugadors no ha marcat cap gol. Acedo va ser fitxat pel CE Manresa aquest estiu com a reforç de la plantilla de cara a la temporada que començava a Casanova també va arribar aquest passat estiu . El surienc Biel Rodríguez es va incorporar al primer equip el desembre de 2021 i aquest estiu va ser renovat Amb aquestes tres baixes, el CE Manresa n'acumula quatre en el que portem de temporada, després de la de Paco Benítez per motius personals, a primers de desembre