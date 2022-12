La Regió Sanitària Catalunya Central té el índex de vacunació contra la Covid més baix del país

Qui està cridat a vacunar-se?

La campanya decontinua activa als(CAP) i a partir d'aquest dimarts s'ha obert la possibilitat d'administrar-se la dosi de record de la Covid a tota la població. Els menors de 18 anys que així ho vulguin, podran sol·licitar cita prèvia directament als Centres d'Atenció Primària per administrar-se la vacuna contra la Covid-19 i els majors de 18 anys es recomana que ho facin per la via telemàtica, ja sigui a través de l'aplicació de la Meva salut o bé a través de la web cita salut.Laha arribat amb força a Catalunya, i ho ha fet un mes abans que l'hivern del 2019 i 2020, l'últim any que va tenir una incidència destacable, abans de la pandèmia de la. En concret, la corba d'augment de casos registrats al sistemaés similar a la que el 2020 va arribar al pic la primera quinzena de febrer, i ara es preveu que aquest pic arribi. En algunes persones la grip pot arribar a produir complicacions greus.Des que va començar la campanya de, els equips d'atenció primària de la regió sanitària han administrat al voltant de 62.084 vacunes contra la Covid-19 i 67.416 contra la grip. Amb un 48% de persones vacunades contra la Covid-19 a la Catalunya Central i un 47% de vacunats contra la grip, la(RSCC) encara està per sota de la mitjana de Catalunya. Concretament, en referència a la Covid-19 en majors de 60 anys, la Regió de la Catalunya Central és la deEntre els majors de 60 anys, per comarques, als'ha vacunat un 50% de la població contra la Covid i un 48% contra la grip. Respectivament, as'ha vacunat un 51% i un 50%; a, un 48% i un 46%, i al, un 52% i un 48%.La campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 es va encetar a finals de setembre a persones de dei a persones institucionalitzades i d'atenció domiciliària; a mitjans d'octubre es va obrir la franja de 60 anys en amunt i, a principis de novembre es va fer unade SMS a usuaris que encara no s'havien vacunat, amb la voluntat d'apropar i facilitar la vacunació a la ciutadania.Ladelva acordar el passat 15 de desembre obrir la vacunació de la segona dosi de record contra la Covid a qualsevol persona que ho sol·liciti (és a dir, inclosos els menors de 60 anys).És una recomanació similar a la que es fa quan finalitza el període intensiu de vacunació contra la grip quetot i no pertànyer als grups de risc. Aquesta possibilitat estarà activa a Catalunya a partir d'aquest dimarts i es pot sol·licitar a través de La Meva Salut o del web de citació . S'hi podrà seleccionar l'opció de grip, Covid o ambdues.Des de la Regió Sanitària Catalunya Central, la seva gerent,, insisteix en la necessitat de "fer arribar el missatge que és important que la població de risc es vacuni, en especial, les persones institucionalitzades i els professionals que treballen en centres de salut i residències".