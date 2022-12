Tot a punt per a l'onzena edició de la cursa popular Sant Silvestre Manresana

Obert el període d'inscripcions

Un any més torna la, la prova atlètica que tradicionalment, a finals d'any, organitza el, que arribarà el dilluns 26 de desembre, dia de, a la seva onzena edició. Amb el suport de l', començarà a les 11 del matí des del carrer Agustí Coll, 18, a tocar al Club de Fitness Cube. Des de fa cinc anys, la prova porta el nom de, en record a la monitora que va morir a causa d'un accident de bicicleta el mes de juny del 2017 Les dades de la prova van estat presentades avui pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa,; la responsable de Skoda Empreses (esponsor principal de la prova),; el gerent del Grup Cube Manresa,, i el director del Grup Cube,El circuit de la 11a cursa popular Sant Silvestre Manresana és de 10 km i el recorregut serà en un 90% per. Un any més hi ha la possibilitat de, amb la voluntat d'animar a la participació de les famílies perquè gaudeixin d'una veritable festa esportiva i popular.Lesja es poden fer en línia, a través de la pàgina web del Cube , seguint l'enllaç que fa referència a la Cursa Sant Silvestre, o presencialment a les recepcions dels centres Cube. El preu d'inscripció és de 18 euros per al públic en general i 15 per als abonats del Grup Cube. El mateix dia de la cursa també hi haurà inscripcions a 22 euros que es tancaran en el moment que s'arribi al nombre màxim de participants, establert enTotes les persones inscrites rebran unaen el moment de recollir el dorsal amb xip. A més, es lliuraran premis als tres primers classificats de la categoria general masculina i de la femenina.