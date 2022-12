Súria celebra amb animació i caliu la Fira de Nadal i d'Entitats

Guanyadors del concurs Il·luminem el Nadal!

- Primer premi: Cristina Peña Martínez (barri de Joncarets).

- Segon premi: José Carmona Valle (barri de Salipota).

- Tercer premi: Robert Santamaria Alsina (barri de Salipota).

- Quart premi: Maite Fenoy Manzanera (barri de Bellavista).

- Cinquè premi: Piedad Angulo Pérez (barri de Bellavista).

- Premis següents: David Simón Gómez (barri de Salipota), Montse Delgado Portella (barri de Salipota), Josep Noguera i Maria Victòria Viñals (centre urbà), Mireia Perarnau Soto (barri de Santa Maria) i Yasmina Prieto Pérez (barri de Salipota).

va celebrar amb animació i caliu lade la vila al centre urbà aquest diumenge, amb comerços oberts, parades, la presència de la Cartera Reial, inflables i diferents activitats per a persones de totes les edats. Un dels actes de la Fira va ser el lliurament dels premis del 3r concurs, convocat per l'Ajuntament.La Fira de Nadal i d'Entitats de Súria es va desenvolupar entre la plaça de Sant Joan i la plaça de la Serradora, enllaçades per unaamb inflables gegants i un trànsit constant de persones.Lesen la Fira van ser les següents: AFA de l'Escola Salipota, Agrupació de Pescadors Esportius, Agrupament Escolta i Guia Joan Ros, Associació de Voluntaris, Càritas Parroquial, Casal de la Dona, Centre d'Esports Súria, Centre Excursionista, Club d'Escacs, Club Karate Bages, Colla Castellera Salats, El Pakitu No Puja, Escaldats Súria, Foment Cultural, Geganters i Grallers del Poble Vell, Rodamón Slot, Societat Atlètica de Súria i Societat Coral La Llanterna.Les parades de les entitats es van concentrar a la plaça de Sant Joan. En aquest mateix lloc es van portar a terme diferents activitats, i lava atendre els infants de la vila com a missatgera de Ses Majestats elsA la plaça de la Serradora va tenir lloc un concert de la, en benefici de, i la presentació del llibre infantil Mirissa, la sastressa de contes de, amb il·lustracions de. També s'hi va fer el lliurament dels premis del concurs Il·luminem el Nadal!, que va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,Els premis han consistit en vals de descompte per bescanviar en els establiments comercials adherits, per un valor total de 1.250 euros.Com en les anteriors edicions del concurs, el jurat era format per membres del, que el passat divendres van fer el recorregut de valoració amb el bus urbà de la vila.El 3r concurs Il·luminem el Nadal! ha estat convocat per l'Ajuntament de Súria amb l'objectiu d'animar tothom a participar en l'd'aquestes dates. Les composicions guardonades hauran de romandre enceses com a mínim fins al proper 6 de gener.