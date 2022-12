El PSC denuncia «una desviació pressupostària del 78%» al Museu del Barroc

Les obres del nou edifici del"han tingut per ara una inversió de gairebé 10 milions d'euros", assegura elsegons les dades que els ha facilitat l'Ajuntament de Manresa. El portaveu socialista,, recorda que "inicialment el pressupost aprovat pel govern municipal era de 5.452.274 euros, sumant l'aportació pròpia de gairebé la meitat de l'import i les ajudes d'altres administracions i subvencions europees".Actualment, per tant, Valentí calcula que "hi ha una, més de 4 milions d'euros que provenen principalment per l'augment de costos en elsi altres actuacions no incloses inicialment en el pressupost del projecte"Lesde la inversió a partir de la informació que el PSC ha recollit de l'Ajuntament són 7,3 milions d'euros per l'obra principal de l'edifici, 1,6 milions per la museografia, 100.000 euros per a la comunicació i 160.000 euros de personal. A banda, els socialistes també hi compten els 177.000 euros de l'enderroc de la Sala ciutat i els 134.000 euros de la urbanització de la plaça Sant Ignasi. Tot plegat per a un total de 9,7 milions d'euros.Valentí creu que el govern municipal "no ha tingut mai unde tota l'obra" i que "vinculades a les subvencions que es podien demanar en cada moment a altres administracions". Segons el portaveu "aquest plantejament no ha estat el correcte, perquè suposa una clara manca de planificació en el projecte global, que finalment comporta una despesa desproporcionada".L'alcaldable socialista assegura que el PSC "sempre ha defensat que calia fer el nou projecte del Museu del Barroc, no sols pel conjunt de la ciutat, sinó també aprofitant la importantque han estat necessàries a la zona de la".Tot i així, valora que "el balanç del que ha suposat la inversió,d'aquesta obra". "Hagués estat més equilibrat i oportú dedicar parts de les subvencions i ajudes rebudes distribuint-les en el desenvolupament d'altres àmbits culturals i artístics que la ciutat també necessita", ha conclòs.