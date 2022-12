Tretze emprenedors presenten els seus projectes de salut i socials al Demo Day d'UManresa

Formació especialitzada en projectes dels àmbits de la salut i social

Donar resposta als problemes derivats de l'envelliment

L'Espai Plana de l'Om deva acollir el passat dissabte ladel programa, una iniciativa promoguda perque vol contribuir a desenvolupar i accelerar projectes d'en salut i social. Aquesta és la segona edició d'aquest programa i hi han participat tretze emprenedors que van ser presents en la Demo Day, una jornada que va servir perque han rebut durant els darrers mesos i al mateix temps per afavorir la interacció entre els participants en el programa.En format de xerrada breu, els emprenedors van fer unade cadascun dels projectes, de les seves, delsi deldarrere de cadascun. Entre els projectes que estan treballant n'hi ha del camp de la geriatria, l'odontologia, la impressió de medicaments en 3D, la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals, la cirurgia i la gestió d'empreses de salut.L'acte va comptar amb l'assistència del gerent territorial d', que a banda de dirigir les presentacions va fer de moderador de les qüestions que es van plantejar als emprenedors. Martín va aprofitar l'acte per explicar les possibilitats de suport que poden rebre tant des d'Eurecat com des de les universitats per tirar endavant projectes innovadors en els àmbits de la salut i social.La segona edició del projecte eHealthinking es va posar en marxa el passat mes de setembre. La formació que s'ha ofert als emprenedors s'ha impartit eni ha inclòs tallers, sessions de simulació, assessorament metodològic i tutories personalitzades.eHealthinking és una iniciativa que s'adreça a aquelles persones que volen emprendreen el sector de la. La formació que s'ha dut a terme ha anat orientada a donar resposta a les peculiaritats dels ecosistemes que envolten els projectes dels àmbits de la salut i social, sectors que requereixen de coneixements i del domini de les característiques dels productes sanitaris, així com de les especificitats que té la recerca que hi està associada.eHealthinking és una plataforma d'emprenedoria concebuda com uni com ai serveis tecnològics que tinguin un impacte tant en els àmbits de la salut com en el social. Participar en aquest programa ofereix als emprenedors la possibilitat de formar-se i rebre assessorament per part de professionals i entitats de reconegut impacte internacional amb els quals podran interactuar durant tot el procés de conversió de les seves idees en productes o serveis per ser llançats al mercat.UManresa promou aquest programa, que està subvencionat pelamb cofinançament dels. També compta amb el suport de Caixa d'Enginyers.eHealthinking va néixer amb l'objectiu de contribuir a resoldre els reptes que planteja l', com ara la cronicitat d'algunes malalties i la dependència. Aquesta realitat fa necessàriesi que integrin totes les persones que intervenen en l'atenció d'aquestes persones, des del propi pacient fins a cuidadors, familiars, professionals de la salut i dels serveis socials, associacions de malats i de familiars, ONG i centres de salut (hospitals, sociosanitaris, atenció primària). El projecte vol implicar també empreses tecnològiques, centres de recerca, centres d'innovació i personal investigador especialitzat en aquest àmbit.