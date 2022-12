L'Ajuntament de Manresa incorpora vuit joves extutelats a la seva plantilla

Dues persones més s'incorporen en el marc dels Plans d'Ocupació

L'ha incorporat a la seva plantilla vuit jovesi enen el marc deldel. Durant un any, accediran a un contracte de treball a l'administració pública i rebran una formació en competències digitals bàsiques, que els permetrài poder accedir alamb més garanties. Des de fa uns dies, els joves ja treballen en diferentsrealitzant tasques de suport com a auxiliars d'equipaments, amb una valoració inicial molt positiva.Tot just iniciada la seva etapa com a treballadors, els joves han estat rebuts per l'alcalde de Manresa,, i per la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, en un acte que ha servit per donar-los la benvinguda a l'Ajuntament. És el segon cop que Manresa és receptora d'aquesta ajuda de la Generalitat. El 2020, la ciutat va ser una de les que van acollir la, amb la contractació de cinc joves extutelats que van donar suport a serveis municipals que havien augmentat la seva demanda a causa de la pandèmia, amb uns resultats excel·lents.L'alcalde de Manresa ha valorat molt positivament un programa que facilita als joves la seva primera experiència laboral, indicant que "la millor política social és poder accedir a un lloc de treball", fet que promulga l', contribueix a ampliar la sevaen l'àmbit laboral i social i possibilita la construcció d'un. Per la seva banda, la regidora Cruz ha subratllat l'acompanyament que rebran per part d'una tècnica d'Ocupació, que permetrà als joves "establir unadequat a les necessitats de cadascú d'ells per tal que, a través de l'experiència que hagin adquirit aquí, puguin inserir-se després al mercat de treball".En l'acte de benvinguda als joves com a nous treballadors, també s'han rebut dues persones que entraran a treballar a l'Ajuntament de Manresa en el marc dels. Es tracta de dues tècniques de grau mitjà que s'incorporaran a ladurant un període de sis mesos. A banda, també s'ha donat la benvinguda a nou personal funcionari interí: un tècnic de grau mitjà per ai una administrativa per a. Es tracta de dues places que ja existien i que estaven vacants.