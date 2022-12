El Baxi Manresa es juga el seu futur a Europa en 40 minuts

Eles juga contra el(dimarts, 18.30h. Esport3 i Teledeporte) el seu futur a la(BCL). Les combinacions són d'allò més diverses i les conseqüències d'una bona o mala classificació final són molt diferents. El conjunt depot acabar primer i jugar directament la segona fase de grups, segon i jugar el play-in amb el factor pista a favor o ser tercer i jugar-s'ho tot amb el factor camp en contra. Si els bagencs han de jugar una eliminatòria serà contra un equip del grup E.són els candidats.Per ser primer de grup el Baxi Manresa ha de guanyar el seu partit i esperar que elperdi a casa contra el. El Benfica es proclamarà campió del grup F si venç el seu compromís amb independència del que passi a Riga. En aquest cas, el Baxi Manresa seria segon. La combinació més dolenta per als manresans és el triomf del Limoges i una derrota a. Això els enviaria al tercer lloc de grup i una eliminatòria amb el possible desempat en camp contrari.han estat els jugadors que han valorat l'important partit. L'aler polonès ha explicat que "sabem la importància d'aquest partit i que no tot depèn de nosaltres. Anirem a Riga a jugar el nostre millor bàsquet". Waczynski desconfia d'un rival que ja no s'hi juga res. Aquest fet el converteix "en un. Haurem d'estar molt atents".Per la seva banda, Tyson Pérez creu que "hem d'anar a totes perque hem perdut". L'ala-pivot coincideix amb el seu company i pensa que el VEF Riga es voldrà acomiadar de la BCL donant una bona imatge. Després del partit continental, el Baxi Manresa no tornarà a jugar fins el dia 30 de desembre davant el. L'hispanodominicà creu que la setmana que tindran per preparar el partit serà un bon marge de temps per preparar aquest partit amb garanties.El VEF Riga ocupa el darrer lloc del grup amb una sola victòria. Aquest triomf el van aconseguir contra el Limoges fa gairebé dos mesos. Aquesta mala situació a Europa contrasta amb la ratxa oberta de victòries que té a la seva lliga nacional. Els letons sumeni són segons.