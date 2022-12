Valentí Junyent no donarà suport a cap llista de cara a les eleccions municipals de 2023

L'exalcalde de Manresano participarà ni donarà suport públic a capentre les que es presentaran a la ciutat de cara a les, segons ha assegurat a. Junyent ha afirmat que complirà el compromís que va prendre durant la campanya de 2019: "Vaig dir que aquella era la meva, i així serà".Aquest és el compromís que va argüir aquan li va proposar tancar la llista de Junts. "Li agraeixo que m'ho proposés", però"amablement" l'oferiment perquè no vol participar en una nova campanya. Tampoc no es planteja, "ni molt menys", fer campanya per, tot i que estigui recolzada pel que ha estat el seu partit, el. En aquest sentit, reconeix que li ha "molestat" llegir en una entrevista quedigués que formaria part de la seva llista, "quan ni tan sols no hem parlat".Junyent viu els seus darrers mesos com a regidor de l'Ajuntament dedesprés de nou anys de batlle i els tres darrers com a, centrat en la feina al consistori, que compagina amb la seva responsabilitat al capdavant d'Espais Naturals i Medi Ambient a laQuan el mes de maig acabi el seu mandat tindrà 63 anys i haurà vist la. Després, "ja veurem quina serà la meva dedicació".