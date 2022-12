Súria publica les actuacions complementàries del PDU de la mineria

La seu electrònica de l'ha publicat l'anunci d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització complementari al projecte d'urbanització d'obres bàsiques i complementàries del(PDU) de l'al Bages. Les obres incloses són l'ampliació de la vorera del pont del Tordell, el condicionament de paviments i drenatge del camí al davant del Camp Municipal de Futbol, i la millora de la vorera del barri de Fusteret.L'any 2020, en l'actual mandat municipal, l'Ajuntament va demanar ala realització d'aquestes obres complementàries per tal de millorar el projecte inicial previst.La Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte el passat 24 de novembre. En total, elssumen 550.017,27 euros, IVA no inclòs. Les obres seran a càrrec de l'empresa ICL, sense cost per a l'Ajuntament.Les actuacions que contempla són l'de 2 metres per tal d'assolir una amplada total de 2,70 metres, connectant el nou passeig de la zona verda de la riera del Tordell amb la rotonda de l'entrada sud al nucli urbà. L'ampliació es faria mitjançant una estructura lleugera adossada al pont actual, per la seva cara est.També inclou elal davant del, dotant el perímetre sud del camp d'una vorera pavimentada d'amplada variable. Al costat d'aquesta vorera, s'hi farà un vial per a la circulació puntual de vehicles fins a la carretera de Manresa. En la zona pavimentada es farà la instal·lació per a la recollida i drenatge d'aigües pluvials. També s'hi preveuen zones per a l'aparcament de vehicles i la prolongació del nou passeig de lafins a laFinalment el projecte també contempla laon està ubicat el local de l'Associació de Veïns del barri de Fusteret i diferents habitatges. El projecte preveu la retirada dels esglaonats del lateral, la col·locació de barreres de protecció de formigó en substitució de la barrera actual, i l'adequació de la vorera en els punts de sortida dels habitatges.Les obres s'iniciaran quan es disposi de les autoritzacions de lade la Generalitat com a administració titular de la carretera