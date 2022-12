Detinguts tres menors de Balsareny per vexar i agredir un jove per la seva discapacitat intel·lectual

Agents delsde la comissaria de Manresa han detingut aquesta passada setmana atres jovesper un presumpte delicte de tracte degradant i vexatori i un altre de lesions, per haverun altre jove, també menor d'edat, per la seva, segons fonts policials.Els fets van succeir el 6 de desembre passat quan els tres joves van insultar el jove per la seva discapacitat, amb expressions que hi feien referència, i van agredir-lo., el passat 14 de desembre, agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dos dels presumptes agressors i dos dies després, el 16 de desembre, van detenir el tercer.Després de prendre'ls declaració, la policia catalana ha posat els tres detinguts a disposició de la, que els ha deixat en llibertat a l'espera de ser citats.Així mateix, els Mossos d'Esquadra han traslladat l'expedient policial a laper si considera que les accions poden entrar dins d'aquesta tipologia de delictes.