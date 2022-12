Moià celebra, un any més, la Fira del Tió i el Mercat del Trasto

Durant tot aquest matí de diumenge l'entorn del llac deldes'ha omplert de paradetes nadalenques, gastronòmiques i d'artesania amb motiu d'una nova edició de lai delNo hi han faltat tampoc les, el, la parada de, la, però sobretot han abundat els espais de venda de producte nadalenc, de regal i d'artesania. Bona part dels punts de venda estaven organitzats per les entitats locals i les d'activitats solidàries. La fira ha estat amenitzada a ritme de jazz amb el grupEl Mercat del Trasto, per la seva part, ha ofert productes de, col·leccionisme i intercanvi, i ha inclòs la degustació, com és tradicional, d'un brou de Nadal ben calent. També hi havia contacontes i venda de llibres.