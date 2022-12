El CB Artés fa el més difícil contra l'SD Espanyol, però acaba perdent (53-58)

L'esforç que ha fet elper recuperar un desavantatge de 15 punts contra l'a l'últim minut, s'ha esfumat als darrers segons del partit per caure finalment, 53-58, en un partit que sempre els ha anat a la contra.Des del 7-7 del minut 3 del primer quart, el Grup Via CB Artés ha anatdel marcador de l'SD Espanyol, aquest diumenge. Tot el partit excepte el 53-53 a falta de poc més d'un minut per finalitzar-lo, tot i que finalment s'ha esfumat.Malgrat un bon percentatge de, amb un 60%, l'escassa efectivitat dels jugadors del Bages des de la línia de 3 punts, amb només 3 encerts de 34 llançaments, ha estat unh pes molt important per aguantar les embranzides visitants.A partir del 7-7, els pericos han posat punts entre els dos tampteigs fina arribar a la màxima diferència en tot el partit de 15 punts, 20-35, a falta de 3 minuts per acabar el segon quart. A partir d'aquí, els artessencspoc a poc fins que han fet el tir lliure que donava el 53-53 a falta de poc més d'un minut per acabar el partit. A partir d'aquí, l'SD Espanyol no ha fallat i, en canvi, els localsEl millor home local ha estatamb 20 punts, seguit d', amb 10. Amb aquesta derrota, el Grup Via CB Artés es manté en tercera posició, empatat a victòries amb l'SD Espanyol i el