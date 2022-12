Política Territorial de l'Estat destina poc menys de 80.000 a l'incendi del Pont de Vilomara

Elde l'ha publicat les resolucions dels tres convenis amb laper la gestió dels ajuts de 2,5 milions d'euros destinats a pal·liar els danys dels aiguats d'(1 de setembre del 2021) i els incendis forestals d'(15 i 16 de juny del 2022) i el Pont de Vilomara i Rocafort (17 de juliol del 2022).Les subvencions, acordades pel Consell de Ministres i gestionades per la Generalitat, es destinaran a(equipaments o instal·lacions) i la. El conveni de major quantia (2,4 milions) és el destinat a les inundacions d'Alcanar, mentre que es dediquen 88.000 euros a l'incendi d'Artesa i 79.990 euros al foc del Pont de Vilomara.Els tres convenis sumen així un total de 2.595.641 euros i serviran per cobrir un 50% de les despeses, segons l'estimació de danys. Catalunya gestiona les subvencions peraplicant el conveni marc de col·laboració, de 20 de desembre del 2018. Segons el Ministeri de Política Territorial, les subvencions a la Generalitat per reparar danys de situacions catastròfiques (inundacions, incendis i nevades) ha estat de 48,7 milions d'euros en els darrers quatre anys.