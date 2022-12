La Pirinaica tanca l'any amb una derrota ajustada al camp de la Unificación Llefiá (2-1)

Elha tancat l'any amb una nova derrota, en aquesta ocasió al camp de la, per un ajustat 2-1. Els jugadors de la Mion han tingut les seves opcions per puntuar aperò finalment no ha pogut ser.La Unificación s'ha avançat en el marcador en el minut 12 amb un gol afortunat d'després d'un rebot. Els manresans han aconseguit empatar al minut 54 de penal, amb gol de, però finalment, des de dins l'àrea petita, ha fet el gol definitiu.Els de la Mion tanquen aquest any històric en plena dinàmica negativa i molt a prop dels llocs de descens, en tretzena posició. Tornaran de la pausa de Nadal el proper 8 de gener rebent a la Pirinaica el