La Unió Gitana de Manresa obre el seu Nadal a tota la ciutat

L'associacióorganitzarà el proper dimecres, 21 de desemebre, unobert a tota la població de la ciutat. L'associació vol traslladar als seus veïns una manera "molt personal i particular" de celebrar elque es distingeix sobretot en la manera deen aquests dies tant assenyalats.El Nadal Gitano que l'associació vol presentar aés un projecte per apropar la riquesa cultural del poble gitano a la ciutat. Per això, el proper dimecres a partir de les 5 de la tarda, elacollirà una celebració que mostrarà aquesta tradició.El president de l'Associació Unió Gitana de Manresa,, presentarà la trobada. A partir d'1/4 de 6 de la tarda, el sociòleg gitano manresà Aaron Giménez , oferirà una xerrada sobre el poble gitano des dels seus orígens. A 3/4 de 6,, oferirà una cantada de nadales flamenques. La trobada es tancarà a partir de 3/4 de 7 ambper a tothom, per fer-lo "junts i en harmonia".