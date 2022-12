Fitxa tècnica

- Natació Sabadell: Josep Maria, Gassó, Ametlla, Bertran i Termens; Robert, Pineda, Escudero, Pepe Font, Pep Costa, Hermosel i Padros.

- Covisa Manresa: Arriero, Lavado, Santa, Asis i Manu; Iker, Terri, Aaron, Ambros, Riba, Pere Aran i Cella.

- Àrbitres: Lucas Anton i Pablo Villaescusa.

- Gols: 0-1 Iker 5, 1-1 Pineda 6, 1-2 Asis 17, 2-2 Pepe Font 22, 2-3 Asis 28, 3-3 Hermosel 28, 3-4 Ambros 36, 3-5 Manu 38, 3-6 Manu 39



- Resultats i classificació : Josep Maria, Gassó, Ametlla, Bertran i Termens; Robert, Pineda, Escudero, Pepe Font, Pep Costa, Hermosel i Padros.: Arriero, Lavado, Santa, Asis i Manu; Iker, Terri, Aaron, Ambros, Riba, Pere Aran i Cella.: Lucas Anton i Pablo Villaescusa.: 0-1 Iker 5, 1-1 Pineda 6, 1-2 Asis 17, 2-2 Pepe Font 22, 2-3 Asis 28, 3-3 Hermosel 28, 3-4 Ambros 36, 3-5 Manu 38, 3-6 Manu 39

Elha aconseguit la seva cinquena victòria consecutiva, aquest dissabte, a la pista del, 3-6, després d'una vibrant primera part en què els dehan ofegat els vallesans a la seva pròpia pista amb una forta pressió amb la línia defensiva molt alta. Tant es així, que els locals només han disposat de dues ocasions en tot el primer temps. La primera d'elles ha estat gol i a l'altra,ha aturat en tres intervencions consecutives les rematades de l'atac local.El Covisa Manresa ha marcat al minut 5 el primer gol del partit a càrrec d'. Un minut després, empatava. Amb l'empat a un gol, un penal del portersobreha suposat el segon gol manresà obra de. Després, el porter Arriero ha estat expulsat a 20 segons del descans per tocar la pilota fora de l'àrea amb les mans.El Covisa Manresa ha tingut el partit controlat en aquest primer temps, però laha comportat aquest ajustat marcador per anar al descans.El joc amb superioritat numèrica dels locals s'ha mantingut en els inicis de la segona part durant un minut i mig. Abans, ha estatqui ha aprofitat una errada individual visitant per fer l'empat a 2.La intensitat en aquesta segona part ha baixat per part manresana. El joc ha estat altern i Asis de xut exterior ha fet el tercer dels bagencs. En aquesta jugada, però, s'ha lesionat amb un trencament muscular. L'avantatge dels de Borja Burgos era minima a l'electrònic. Ha estat en una altra errada individual de marcatge, quan el sabadellencha empatat el partit a tres gols.A tres minuts per acabar, una acció de contracop manresana ha suposat una rematada deper avançar als manresans. Aquest gol ha estat clau, com també ho ha estat l'aturada del portermoments abans deixant viu al seu equip. El cinquè ha arribat amb una combinació queha finalitzat, mentre que el sisè ha estat davant el joc de porter jugador del Natació, obra del mateix Manu.Amb aquest resultat el Covisa Manresa se situa tercer a la taula, mantenint el lloc de play off . El proper partit, el dia 7 de gener, serà aldavant l'