El CB Navàs no té cap opció a Esparreguera (83-65)

Elno ha tingut cap opció de victòria aquest dissabte a la pista delon ha perdut per 83-65 un partit en què els del Bages no han tingut capacitat de reaccionar en cap moment.El matx s'ha posat de pujada per als visitants des del primer moment. El parcial delha deixat clar quina seria la dinàmica del partit, 26-14. Lluny de reaccionar, els bagencs han començat el segon quart encaixant un parcial de 12-0, per a 38-14, que els allunyava molt d'una possible reacció, encara al minut 4 delMalgrat que els bagencs han maquillat una mica el resultat abans d'arribar al descans, 46-29, les diferències han tornat a acostar-se als 20 punts sense arribar-hi durant el, 53-34 i 55-36, un coixí que ha estat administrat pels delper arribar al final del partit sense ensurts.Els jugadors més valorats del CB Navàs Viscola han estat, amb 11 punts i 12 rebots,amb 17 punts iamb 13.Amb aquesta inesperada derrota, els navassencs se situen quarts a la taula -que pot convertir-se en cinquens aquest diumenge- amb un balanç de. La propera jornada rebran el. Serà ja el 7 de gener a 2/4 de 8 del vespre.