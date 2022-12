El CB Vilatorrada s'emporta un apassionant derby bagenc contra La Salle (73-76)

Més bàsquet

no se li donen bé els derbis bagencs d'aquesta temporada. Si ara fa poc més d'un mes queien a casa contra el Grup Via CB Artés 78-86 , aquest dissabte ho han tornat a fer contra el73-76, tot i que la història dels dos partits ha estat força diferent.En aquesta ocasió, La Salle Manresa ha tingut el partit de cara gairebé sempre durant els tres primers quarts, tot i que ambque mai no han superat els 8 punts, 56-48 al tercer quart, i algundels de Sant Joan, que han ha estat capgirat deseguida.El partit, però, ha canviat de dinàmica a l'quan els santjoanencs han endossat un parcial de 2-13 que ha transformat el 59-56 amb el s'havia tancat el quart anterior en un 61-69 per encarar la. Lluny d'arronsar-se, els manresans han donat resposta amb 10 punts seguits sense resposta per posar-se de nou per davant, 71-69, a falta de menys de 2 minuts.A partir d'aquí, el CB Vilatorrada ha estat més encertat i amb un triple dei un tir lliure i una cistella de dos de, s'han tornat a situar per sobre, 71-75, entrat a l'últim minut. Una cistella local dei un nou tir lliure dehan situat el marcador 73-76.fallava a l'última jugada l'intent de triple per empatar el partit.Per La Salle,ha fet 18 punts i, 16. Pel CB Vilatorrada, el màxim anotador ha estat Xavier Roqueta amb 22 punts seguit de Guillem Andreu amb 15.Amb aquest resultat, La Salle Manresa S. Gol i Terra Endins CB Vilatorrada queden empatats a la classificació del grup 2 de laamb 5 victòries i 6 derrotes, a la meitat inferior de la taula. El Grup Via CB Artés rebrà aquest diumenge l'a 1/4 de 8 del vespre.