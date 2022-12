Patrimoni insta FGC a arranjar l'antic camí i pont del Cremallera de Montserrat a la Bauma

Lade laha instata arranjar els terrenys de l'antic camí i pont delal seu pas perd'acord amb l'de mitigació de riscos geològics i geotècnics al traçat antic del Cremallera de Montserrat i laper a la instal·lació de baranes al pont de l'antic Cremallera sobre la riera de Marà al barri de la Bauma de Castellbell i el Vilar.La Generalitat de Catalunya és la titular d'aquests terrenys des que el passat mes de juliol FGC els els va revertir per no destinar les finques al. No obstant això, la Generalitat entén que és obligació de la companyia ferroviàriai per aquest motiu l'ha instat a fer les actuacions no executades.Aquesta instància arriba després d'una reclamació de l'que ha fet un llarg recorregut que va més enllà de l'any 2019. Des d'aquell any, l'entitat ha reclamat a les administracions competents l'arranjament d'aquests dos punts relacionats amb l'antic traçat del Cremallera de Montserrat, l'antic camí i el pont, que a més són, tots dos, Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) La insistència de l'associació havia portat FGC ha fer tasques dea l'antic camí dos anys seguits,al pont que, a més d'insegura, oferia problemes de desviació de traçats d'aigua de pluja, i fins i tot a fer diversos informes i una Memòria Valorada perper garantir-ne la seguretat d'ús. En aquest últim punt, la companyia va arribar a, però mai no va arribar a instal·lar les baranes.L' Associació dels Amics de l'Església de la Bauma s'han trobat durant tot aquest temps amb evasives sobre quina administració era responsable dels terrenys , degut a que estaven pendents del canvi titularitat que s'ha produït aquest estiu. Ara, des de Patrimoni els han assegurat que "prendran les mesures adequades" per tal de