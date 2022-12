Andrés Rojo repetirà com a alcaldable de Cs a Manresa a les eleccions municipals

Rojo opta al seu tercer mandat com a regidor de Manresa

El president del grup parlamentari de, ha presentat aquest dissabte davant els mitjans els tres alcaldables que, "per ara", presentarà la formació espanyolista alde cara a les. Són. La presentació ha tingut lloc a la carpa que el partit taronja ha muntat aquest dissabte davant del Casino, al passeig Pere III de la capital del Bages.El diputat al Parlament ha assegurat que, a dia d'avui, la presència de Ciutadans als ajuntaments està "" i que hores d'ara es poden "asseure amb qualsevol partit" i "arribar a acords" quan es tracten. Ha defensat el model "lliberal" de la seva formació que s'orienta en la "defensa de l'autònom", la "disminució de la burocràcia" i la "baixada d'impostos".Sobre les expectatives de Ciutadans de cara a les municipals de maig, curiosament, Carrizosa s'ha mostrat. El diputat ha assegurat que el seu partit és "l'única" opció dels constitucionalistes davant la "deriva"dels darrers mesos i de, que té elements "d'" i que té uns postulats "molt allunyats dels nostres" com "lesque són homologables als partits d'extrema dreta europea".El recent reescollit alcaldable de Ciutadans a Manresa, Andrés Rojo, ha defensat que a la ciutat existeix "un problema de" que "cal resoldre amb més recursos i més control". En aquest sentit, el candidat ha reivindicat l'ús de"que va néixer de Ciutadans". Rojo és regidor a l'des de les eleccions de 2015.Rojo ha assegurat, també, que el model econòmic de Manresa "ha de canviar", ja que només es basa en "una major pressió fiscal", tal i com "també ha denunciat lapresentant esmenes a lesde 2023". L'alcaldable ha detallat que cal reorientar l'economia cap a la"com sembla que ara vol fer el govern municipal, fent-nos cas amb la posada en marxa de la segona fase del".Rojo també ha detallat que Ciutadans treballarà per aconseguir suficients places públiques a lesCiutadans ha presentat aquestes tres candidatures al Bages tot i no que no ha descartat que se'n presentin més. A banda d'aquests tres municipis, la formació espanyolista també té representació, actualment, a l', "tot i que per ara encara no està confirmada la seva presentació per a les properes eleccions".