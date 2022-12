El CE Manresa mesurarà el seu estat diumenge contra el co‑líder Espanyol B

Eltindrà diumenge a les 12 del migdia un dur compromís per a refer-se de lesque acumula en les darreres dues jornades. El Congost rebrà l', colíder del grup amb el, amb els millors números fora del seu estadi, només empatat amb el, marcant en tots els seus desplaçaments i com a segon equip menys golejat quan juga de visitant.L'Espanyol B està completant un primer terç de la competició molt complet. Ha marcat en tots els seus partits, excepte en un, en la meitat de les jornades ha deixat la seva, i és l'equip amb més victòries.L'Espanyol B serà un bon espàrring per veure en l'estat que es troba l'equip dedesprés de dues derrotes seguides contra equips de la meitat baixa de la classificació. Malgrat aquestes derrotes, la part alta de la taula es troba separada per, com ho mostra els 4 que separen els manresans dels pericos.