La presentació del primer volum de «Història de Súria» omple el saló de sessions del consistori

LaHistòria de Súria, volum 1 de l'estudiós suriencva omplir el saló de sessions de la Casa de la Vila aquest dijous 15 de desembre. El llibre ha estat publicat per l'Ajuntament dins de la col·lecció Temes de Súria, i es completarà en els propers mesos amb la publicació del segon volum.L'acte de presentació va servir per destacar la importància d'aquesta obra, el treball més extens publicat mai sobre la. Aquest primer volum de l'obra aporta nombrosa documentació històrica i gràfica sobre els períodes compresos entre la prehistòria i el segle XVIII, al llarg de gairebé sis-centes pàgines.L'autor del llibre va explicar que l'obra vol ser "una síntesi" dels fets més significatius de la història de, a partir de la documentació coneguda fins ara. Tot i l'extensió del treball, Albert Fàbrega va manifestar que la història de Súria "no està tancada" i que encara hi ha molts temes oberts per estudiar en profunditat.Segons l'estudiós surienc, la geologia ha estat "determinant" en la història de la vila, així com la seva posició equidistant entre dos nuclis de poder polític i econòmic com. En l'obra també s'hi analitza l'evolució de l'organització social, les activitats productives i l'estructura urbana de Súria en el període esmentat.L'autor del llibre va plantejar la hipòtesi d'un possible origen prellatí del toponímic Súria, vinculat a la, i per tant més antic que el nomque tradicionalment s'ha considerat com a precedent llatí de l'actual nom de la vila.Durant l'acte de presentació, Albert Fàbrega també va fer un reconeixement a la col·laboració de totes les persones que han contribuït a la recerca i a l'Ajuntament de Súria per haver assumit laL'alcaldeva agrair a l'estudiós surienc el seu treball i el seu interès per "posar la història de Súria a l'abast de tothom". El batlle surienc també va fer referència a la seva llarga trajectòria d'estudi i d'activisme per recuperar i difondre la història de la vila, que recentment s'ha concretat amb la publicació del llibre Mines de potassa del Bages i en la presentació del projecte de museu de la mineria.La regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,, també va expressar l'agraïment a Albert Fàbrega pels seus treballs de recerca històrica. Alba Santamaria va avançar que el segon volum de l'obra "està molt avançat" i es podria presentar dins de la propera edició dels actes de Sant Jordi.Aquest és el 12è volum de la col·lecció Temes de Súria, impulsada per les àrees d'Alcaldia i de Cultura de l'Ajuntament. L'objectiu de la col·lecció de llibres Temes de Súria és donar a conèixer temes o personatges rellevants de la nostra història, fomentant la recerca i la recuperació de