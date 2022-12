L'Ajuntament de Manresa entrega els diplomes als dotze joves que han participat al Tastet d'Oficis +16

L'ha entregat aquesta tarda els diplomes als dotze joves d'entre 16 i 22 anys que han participat en la segona edició d'enguany del, un projecte impulsat des de ProTreball -el servei d'ocupació de l'Ajuntament de Manresa- que des del 2019 ofereix formació a joves d'entre 16 i 22 anys enper tal de promoure que puguin trobar una feina. Per aquest motiu, el programa inclou diferents tastets d'oficis, amb la voluntat que adquireixin experiència i desenvolupin capacitats. Els joves també realitzen formació eni en, i se'ls ofereixEn aquesta segona edició del 2022, al llarg de 100 hores, els joves que han participat en el Tastet d'Oficis han realitzat bona part de la formació a través del projecte Llums a l'Ombra, impulsat per les cooperatives Cultura del Bé Comú i La Codornella , que ha permès que puguin adquirir conceptes bàsics d'electricitat, electrònica, bricolatge, impressió 3D i reparació d'aparells a través d'un taller per crear. El resultat d'aquest procés ha estat la, inspirada en el ramal de la Sèquia que arribava en aquest vial. La instal·lació està equipada amb sensors de moviment per estalviar energia i activar la màxima potència al pas de la gent. Excepte l'electrònica, ha estat realitzada amb(matalassos i mànegues LED).L'acte d'entrega de diplomes s'ha realitzat a la seu del ProTreball de l'Ajuntament, amb la presència de personal tècnic, de responsables del projecte Llums a l'Ombra i de la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,. En acabat, els joves s'han traslladat al carrer del Cap del Rec per fer una foto de família, a la qual s'hi ha unit la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans,El programa Tastets d'oficis +16 d'aquesta tardor haurà estat el segon d'aquest 2022. La primera edició d'enguany es va fer de març a juny, amb dotze joves participants que van realitzar. També van rebre orientació laboral, classes de català, informàtica i d'economia domèstica. Altres anys també s'han fet tastets en perruqueria, llauneria, animació sociocultural, reparació de petits electrodomèstics, imatge digital o manteniment, entre altres.