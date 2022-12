L'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós participa en el projecte Rock'in

Els alumnes de secundària de l'departicipen, des del passat curs escolar, en la iniciativa Rock'in, un projecte pedagògic innovador que té com a objectiu l'ensenyament musical a través de noves metodologies pedagògiques De la mà de lade Manresa, i del professorat de música de l'institut, els i les joves aprenen a tocar un instrument, a compondre cançons i a tocar en directe.Durant el primer trimestre, els alumnes han escollit quin instrument volen tocar i comencen l'aprenentatge amb l'ajuda d'un programari i sota la supervisió del professorat. A partir del segon trimestre, els alumnes treballen els combos i aniran treballant l'instrument fins que finalitzin l'. La dedicació i predisposició del professorat del centre en aquesta iniciativa ha resultat imprescindible per tal que aquesta idea sigui una realitat a dia d'avui.La participació en el projecte Rock’in ha facilitat que l'institut pugui disposar dels instruments necessaris per a la pràctica, ja que s'ha dotat el centre d'un banc d'instruments de, així com del programari informàtic necessari per a realitzar l'activitat.L'institut de Sant Fruitós de Bages és un dels 22 centres catalans que participa en aquesta iniciativa pionera a Catalunya. Els participants ja van poder fer la sevaal municipi en el marc dels actes del 25 de novembre on el públic va poder gaudir d’un tastet de combo i veus.L'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages,, acompanyada pels regidors d'Ensenyament,, de Cultura,, i de joventut,, han visitat aquest dijous una de les aules on es desenvolupa la iniciativa, per tal de conèixer de primera mà la implantació d'aquest projecte al centre de secundària del municipi.