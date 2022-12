L'Esplai de Súria acull una matinal d'activitats sobre «La Marató»

La prevenció de lesha estat el centre d'una matinal d'activitats realitzada aquest dijous 15 de desembre a, organitzades per l'equip sanitari deli l'Ajuntament de Súria. La celebració d'aquesta matinal estava relacionada amb, que enguany està dedicada a aquest problema sanitari.Les activitats de la matinal han consistit enper a les persones participants. La xerrada i la sessió de ioga han anat a càrrec de professionals sanitaris del CAP surienc.En la xerrada s'ha remarcat la necessitat d'evitar, com el tabaquisme, l'obesitat, el sedentarisme i l'alimentació desequilibrada, entre d'altres. En canvi, els hàbits que poden ajudar a prevenir malalties del cor són l'activitat física, l'alimentació saludable i l'equilibri emocional.Aquesta matinal d'activitats per la prevenció de malalties cardiovasculars ha comptat amb la presència de la regidora de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat,. En la seva celebració també hi ha col·laborat l'Associació de Gent Gran i l'Obra Social "la Caixa".