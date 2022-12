Sobrerroca i la floristeria Brunea guanyen el 55è Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa

, en la categoria de Premi del Jurat, i la, en la categoria de Premi del Públic, han estat els dos guanyadors del 55ède Manresa. El concurs també ha reconegut els aparadors de, que han quedat segon i tercer, respectivament, en la categoria del jurat; i de la, guardonats amb el segon i tercer premi, respectivament, de la categoria del públic.La participació d'establiments, un total de 21, ha estat molt similar a la de les darreres edicions, amb un important nombre deque prenen part al concurs any rere any. Pel que fa a la implicació del, que ha pogut votar per al seu aparador preferit a través d'una plataforma en línia, ha estat sensiblement inferior a la de la passada edició, amb 728 vots registrats. Entre totes les persones que han votat s'ha sortejat un val de 50 euros per gastar en un dels comerços participants al concurs. El guanyador d'aquest val ha estatElshan estat Sikeops estètica, Estrada Joiers, Floristeria Brunea, La Lionesa, Forn de Cabrianes, Pintures Sagrada Familia, L'Atelier d'espai per art, Electrodomèstics Márquez, Setè cel, Llibreria Papasseit, Vins Alsina, El cigne, Can Solvi, Floristeria Rosa de Jericó, Personal i Intrasferible, Sobrerroca, Farmàcia Trapé, Cristalleries i Sanitaris Forn, Obra Llar 2000, Joieria Copèrnic i La Poma d'Eva.El Concurs d'Aparadors de Nadal, organitzat per laamb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la, té per objectiu incentivar el comerç de la ciutat a lluïr la seva millor cara durant les festes dei promoure'l entre la ciutadania. Entre els elements que es tenen en compte a l'hora de valorar els aparadors hi ha l'impacte comercial, l'originalitat, la qualitat artística i artesanal i l'adequació a l'entorn.